Mijn luxeprobleem: ik heb mijn grote liefde en zicht op een geweldige carrière

Na drie jaar studeren in het buitenland is de grote liefde van Clarice (25) terug. Maar wat als hij straks een job vindt in het ­buitenland? Ze wil hem niet kwijt, maar als ze haar eigen modebedrijf moet opgeven, gaat ze vanbinnen dood.

"Sinds twee maanden is hij er weer en woont hij bij mij. Na bijna alle vijf jaar van onze verhouding van elkaar afgezonderd te zijn geweest door onze buitenlandse studies en stages, haalde ik hem op van Schiphol. Het voelde behalve heerlijk, vooral onwerkelijk. Beduusd liet ik me in zijn armen vallen. Eindelijk, eindelijk, samen, maar de dagen en weken erop moesten we opnieuw aan elkaar wennen. Dat duurt nog steeds voort, eigenlijk.

"Telkens denk ik: ha, ja, hij is er weer. Niet dat ik bang ben dat het tegenvalt, nu we iedere dag samen zijn, of dat ik liever in de melancholie van de langeafstandsrelatie was blijven hangen, nee, ik heb eerder de neiging me aan hem vast te klampen, zo verliefd ben ik. Maar wat wonderlijk is voor een tamelijk lange verhouding als de onze, is dat we na jaren dagelijks skypen, facetimen en mailen elkaar weliswaar op een dieper niveau hebben leren kennen, maar niet op een alledaags niveau. We kennen elkaars dromen, maar hoe zien onze gewoonten eruit? Nu pas begint ons leven samen echt, en iedere dag vraag ik me af: hoe zal dat eruit gaan zien? Gaan we het redden, we zijn allebei zo nietsontziend ambitieus.