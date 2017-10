Ik was negen en vol goede hoop. Eindelijk zou ik het provinciaalse dorpsleven achter me laten om een modern ‘stadsmeisje’ te worden

Halina Reijn is actrice bij Toneelgroep Amsterdam en schrijft wekelijks over wat haar bezighoudt.

De buurt waar ik ben opgegroeid, is onherkenbaar. Een jaar voor mijn vaders dood verhuisden mijn moeder, ik en mijn twee zusjes van kunstenaarsdorp Wildervank, een oude veenkolonie aan de rand van de provincie Groningen in het noorden van Nederland, naar de stad. Ik was negen en vol goede hoop. Eindelijk zou ik het provinciaalse dorpsleven, de grote, koude gangen van ons enorme, niet warm te stoken huis, de ruime ruige tuin vol­gebouwd met de kunstwerken en de woeste vegetatie van mijn vader, de rommelige schuur, de donkere zolder en de kille kelder achter me laten om een modern ‘stadsmeisje’ te worden.

Ik verheugde me op de uniforme, aan elkaar gebouwde huizen, de onpersoonlijke speeltuinen, de nette badkamer met fris tegelwerk en de dertien-in-een-dozijnkeuken. Geen natuur die ons ieder moment kon overwoekeren, geen spinnen die uit alle hoeken konden kruipen, geen chaos van rondrennende kippen en loslopende kunstenaars die mijn vader ergens had opgepikt. Geen verwilderde moestuin vanwaaruit ons voedsel geoogst moest worden, maar gewoon in plastic verpakte levensmiddelen, kant-en-klaar bij de supermarkt.