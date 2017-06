Ik sta in een glimmende zwarte legging aan de bar wanneer de acteur me keihard op mijn kont slaat

Gedurende de maanden dat ik in het gezelschap van de Engelsen verkeerde, heb ik ervaren hoe anders ze omgaan met racisme en seksisme. Als een oudere acteur mij vrolijk op mijn kont slaat tussen de repetities door, en een keer vriendschappelijk in de borsten knijpt, stevent een jonge vrouw op mij af om me te zeggen dat dat ik dat niet moet pikken. Ik wuif het weg. “Zo is die man nu eenmaal, hij bedoelt dat lief.”