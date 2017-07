De zomers van ons leven en de zomers van de dood

Soms googel je mensen uit het verleden en als je er geen spoor van terugvindt, neem je aan dat ze dood zijn. Vorige week tikte ik ‘Marcel Stevens’ in. Hij was onze meester in het zesde leerjaar. Een zachte man die ons ‘Hevenu Shalom Aleichem’ leerde zingen, we waren jongens van 12. Op een dag schreef hij op het bord: ‘’t Is weer voorbij…’ Mijnheer Stevens zong graag, zelfs die dag, toen de zomer voorbij was.

Een jaar voor mij zat mijn broer bij mijnheer Stevens in de klas en als ik hem googel, vind ik evenmin iets terug.