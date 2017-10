De smartphone heeft óns in zijn broekzak. En dat moet nu veranderen

Een jaar of vijf geleden viel het me voor het eerst echt op. Kennissen hadden de stad ingeruild voor een oude hoeve op het platteland. En daarmee bedoel ik écht het platteland, je voelde de koeien haast in je nek hijgen. De tuin naast de vierkantshoeve was nog lekker verwilderd, op het gras stond een vermolmde picknicktafel. Het verhuisde koppeltje had het geluk dat hun housewarming plaatsvond op die eerste echt mooie lentedag. Dat moment waarop de zon zich recht door je neus in je gemoed nestelt.