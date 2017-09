3 Brusselaars tonen hun favoriete groene plek in de stad

Wie Brussel niet of amper kent, of hier alleen komt werken en daarna snel weer huiswaarts trekt, associeert onze hoofdstad vooral met files. Met grijze kantoorgebouwen en parkeer­ellende. Het Warandepark is natuurlijk wel beroemd, net als de tuin aan het Afrikaans museum in Tervuren en het Jubelpark. Maar als je dan echt op zoek gaat, of een paar Brusselaars vraagt naar hun favoriete groene plek, ontvouwt zich plots een heel ander Brussel. Een microkosmos waar je kunt herademen. Die lievelingsplekken zijn vaak goed verstopt, achter muren en hekken, niet zelden ook in het hartje van woonwijken waar je alleen ‘zomaar’ voorbijwandelt als je tijd te veel hebt – en wie heeft er nog tijd te veel?