"Ze lachte en zei: nu snap ik waarom mannen dat zo lekker vinden"

"Ik val al vanaf mijn 20ste op zowel meisjes als jongens, maar op een of andere manier kwam dat meisjesdeel nooit echt van de grond. Ik vond meisjes mooi en was nieuwsgierig naar hen, en op mijn 25ste heb ik zelfs een advertentie gezet: ‘Mooie vrouw zoekt mooie vrouw om samen intimiteit te ontdekken’. Dat leidde wel tot leuke ontmoetingen, maar het lukte me nooit om me over mijn schroom heen te zetten en met zo’n meisje of vrouw het initiatief te nemen tot meer.