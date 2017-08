'Stealthing' is géén nieuwe sekstrend. Het is een vorm van misbruik

“Het was gewoon wég”, zei ze, nipte nog eens van haar wijn. “Het condoom. Het zat niet meer rond zijn lul.” De lul in kwestie veinsde verbazing, maar een goeie acteur was hij niet. “Hij heeft het ergens onderweg afgetrokken. Ik voelde me zo vuil. En dom. En gebruikt.”

Toen een vriendin me dit verhaal vertelde, dacht ik nog dat ze met een uitzonderlijk verwerpelijk sujet in bed was gestruikeld – brute pech.

Zelf ken ik immers alleen maar beleefde venten, die uit vrees voor zwangerschap en ziekte, of gewoon, omdat het zo hoort, altijd een condoom in de aanslag hebben.