De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Dertig directe vragen, evenzoveel openhartige antwoorden. Vandaag: tv- en radiopresentatrice Karolien Debecker (38). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

12. Wanneer schrok u van uzelf?

“Sinds ik moeder ben geworden, schrik ik iedere dag van mezelf. Zo zou ik nooit foto’s van mijn kind op Instagram zetten, maar kijk, ik heb het al drie keer gedaan. Elke dag denk ik: zie mij nu praten met een babystemmetje, ik had gedacht dat ik dat nooit zou doen. Ik vond moederschap altijd zo beladen. Nu ik zelf moeder ben, denk ik: o yeah, ik ben gewoon een moedertje. Wat die knuffelhormonen met je doen, dat is onwaarschijnlijk. Ik had dat nooit verwacht.”

