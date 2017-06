"Seks is leuk en als je het alleen doet met je man, onthoud je jezelf iets"

In 2004 was ik met mijn man op vakantie, toen onze avondrust verstoord werd door iemand die het gras aan het maaien was. De volgende ochtend wilde ik weten wie dat geweest kon zijn, en ik zag een tuinman aan het werk naast het zwembad waar ik mijn baantjes trok. Een leuke man van ergens in de dertig die bezig was met snoeien. Hij keek terug en toen ik druipend uit het bad kwam, begon hij een praatje en vroeg onomwonden of ik met hem mee wilde. Lachend verscheen ik even later aan het ontbijt en vertelde alles tegen mijn man: ‘Weet je wat hij vroeg?’

Mijn man reageerde tamelijk laconiek en vroeg wat mijn antwoord was geweest. ‘Natuurlijk niet, gek’, zei ik, ‘ik ga toch niet zomaar met een vreemde man mee.’ Mijn echtgenoot deed of hij mijn ongemak niet zag en vervolgde: ‘Wilde je niet of durfde je niet?’ Ik dacht even na en zei: ‘Ik durfde niet.’ ‘Dan moet je gaan’, zei mijn man, ‘kom maar, ik houd je tasje wel even vast.’ Een beetje giechelig en zenuwachtig als een jong meisje liep ik terug naar het zwembad, maar met iedere pas won ik aan zelfvertrouwen.