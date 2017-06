"Helden ontmoeten? Laat die maar op hun sokkel"

Hoe zou het staan met de zucht naar rock-’n-roll in Vlaanderen? Wanneer we mee aan de brunchtafel schuiven met onze drie gasten, komen we er de eerste vijf minuten niet achter. Charlotte Adigéry (ook bekend als WWWater) glundert omdat ze ’s middags naar de kinderboerderij kan gaan. “Dat had ik beloofd aan de kindjes van mijn lief. Maar ik kijk er zelf ook ongelooflijk naar uit. Sorry dat ik straks wat vroeger moet vertrekken, maar de geitjes wachten op mij!”