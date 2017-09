"Dag madam Van De Wiele", meer kwam er niet uit

Zaterdagmorgen stond ik cacaoboontjes te roosteren en het zweet liep tussen mijn billen. Uit financiële overweging hadden we meer dan een jaar geleden beslist om geen klimatisatie te installeren in dit gedeelte van het gebouw. Geen goede beslissing, want daar sta je dan met een natte onderbroek. Toen ik de emmer met de geroosterde pelletjes van de bonen aan het leegmaken was, kwam madam Van De Wiele binnen. Ze begon te blozen, zoals ze dat nu al de laatste twaalf jaar doet. Madam Van De Wiele is al klant bij ons van toen we nog maar net open waren. Tot twaalf jaar geleden hadden we een tof contact, ze was spontaan en we babbelden over van alles en nog wat.