"Hij bleef zich vastklampen aan de brokstukken van zijn huwelijk"

"Het was december en koud in Rome. Voor de Borsalino-winkel, op de via Babuino, zou ik een man ontmoeten: een vriend van een vriendin die in Rome wetenschappelijk onderzoek deed. Wil jij even een kop koffie met hem gaan drinken, had de vriendin gevraagd, en ik had toegestemd. Tuurlijk, waarom niet. Ik was in die aangename, neutrale stemming die je kunt hebben als je niets verwacht, noch ergens tegenop ziet. Ik keek om me heen, het begon al donker te worden, maar ik zag niemand.