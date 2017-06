"Bovenal bemin de pot": De 10 festivalgeboden van Goe Vur In Den Otto

Bovenal bemin de pot

We zouden ze geen eten – en nog veel minder wc-papier – willen geven, alle rookies die hun waardigheid samen met hun ontlasting langs hun benen naar beneden voelen stromen. Praktijk­voor­beelden: je sluit­spier drie dagen lang en zo hard aanspannen dat zelfs een dubbele portie laxatief bij je eerste ochtendpint kappen de dijken niet kan breken. Of je wc-bezoek zo ondoordacht plannen dat ze net de stront uit de Dixi’s aan het spuiten zijn met de Kärcher, of dat er geen wc-papier in kilometers omtrek te vinden is. Of dat het natuurlijk retedruk is. In het geval van dat laatste: change overs dienen niet om te gaan kakken en rond de Boiler op Pukkelpop is het vanaf middernacht net zo onmogelijk om een kotje vast te krijgen, als te proberen nog genoeg en op z’n minst semi goeie ‘energiepillen’ (naar eigen smaak) te scoren ­tijdens de afsluitende dj-set.