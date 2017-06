Zo overleeft u de hitte van de komende dagen

1. Herken oververhitting ©thinkstock De normale lichaamstemperatuur ligt rond de 37°C. Die stijgt door een hoge temperatuur in de omgeving. Wanneer het lichaam niet voldoende kan afkoelen, spreken we van oververhitting. Dit gebeurt vooral door uitdroging: het vochtgehalte van het lichaam is dan te laag. De eerste symptomen zijn een verminderde en donkere urineproductie, vermoeidheid, concentratieproblemen en verwardheid.



Andere symptonen van oververhitting: kramp in de spieren door zoutverlies en huidaandoeningen, zoals jeuk en blaasjesuitslag. Door sterke transpiratie kunnen de afvoergangen van de zweetklieren verstopt raken. Door veel vochtverlies kan er uiteindelijk sprake zijn van een snelle hartslag, concentratieproblemen, stuiptrekkingen en verlies van bewustzijn. In ernstige gevallen kan er door onvoldoende doorbloeding van de hersenen sprake zijn van hoofdpijn, misselijkheid en diarree, aldus de GGD.

2. Voorkom oververhitting Vermijd overmatige inspanningen en neem veel rust. Ga indien mogelijk alleen 's morgens naar buiten. Vermijd als het erg warm is buiten te komen tussen 11 en 17 uur. Tijdens die uren verhoogt het ozongehalte en de vervuilende deeltjes van uitlaatgassen maken de lucht ongezond om in te ademen. Smog kan leiden tot kortademigheid, hoofdpijn en irritatie aan luchtwegen en ogen.



Als u het warm heeft, maak dan uw gezicht, hals, polsen en benen nat en herhaal dit regelmatig. Een nat washandje of ijszak werken ook verkoelend.



Vooral sporters moeten erg opletten bij hitte. Vermijd grote inspanningen; sporten kunt u beter 's ochtends vroeg of 's avonds laat doen, of even uitstellen.



Ook het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alcohol of drugs kan het risico vergroten bij aanhoudend warm weer. Bij gezondheidsklachten of vragen over uw gezondheid kunt u beter direct contact opnemen met uw huisarts. Overleg met uw apotheker als u medicijnen gebruikt.

3. Pas op voor de zon ©thinkstock Als u toch naar buiten gaat, zoek dan de schaduw op. Met de huidige zonkracht kunt u beter niet langer dan 25 minuten onbeschermd in de zon liggen.



Smeer de huid goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Herhaal het insmeren elke 2 uur, of vaker bij sterke transpiratie of na het zwemmen en afdrogen.

4. Let goed op uw voeding Drink minstens twee liter water per dag (meer als u veel transpireert), ook als u geen dorst heeft. Drink verspreid over de dag en neem water mee als u naar buiten gaat. Wees matig met alcohol en cafeïnehoudende dranken, deze hebben een vochtafdrijvend effect. Als u minder dan normaal plast of als uw urine donkerder wordt, dan moet u meer drinken.



Denk ook aan het eten of drinken van soep, bouillon, melk, ijs of tomatensap om het verloren zout aan te vullen. Ouderen moeten niet wachten op een gevoel van dorst. Bij weinig dorst kan het helpen om verspreid over de hele dag kleine beetjes te drinken. Neem steeds een fles water mee.



Blijf goed eten, eiwitrijk en met voldoende vitaminen, en zorg voor voldoende zoutopname. Groenten en fruit zijn aan te bevelen omdat deze een hoog percentage water bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines en minerale zouten. Zorg voor goede koeling van etenswaren en zorg voor goede hygiëne in de keuken. Bij hoge temperaturen bederft voedsel eerder, waardoor u sneller diarree kunt krijgen en veel vocht kunt verliezen.



Sommige mensen hebben geen honger als het warm is. Tracht toch op regelmatige tijdstippen te eten. Frisse salades en andere rauwe groenten zijn een goed alternatief. Die kunnen op diverse manieren met andere voedingsmiddelen worden gecombineerd. Spring zuinig om met mayonaise en andere sausen, schrijft Gezondheid.be. ©thinkstock

5. Pas uw kleding aan Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen, linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met een zonnehoed of pet wanneer u naar buiten gaat. Vervang een dekbed of deken door een laken.

6. Zorg voor uzelf en uw omgeving Ouderen vormen de grootste risicogroep omdat de temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd is. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen behoren tot de risicogroepen.



Wees ook alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts. Vraag uw huisarts ook om advies wanneer u medicijnen gebruikt die vocht afdrijven of die inwerken op de geestelijke toestand (neuroleptica).



Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last van de warmte, vraag uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil te houden of u regelmatig even te bellen. Neem eventueel een abonnement op een alarmeringssysteem.

7. Neem maatregelen voor uw baby Baby's kunnen niet goed tegen de warmte. Let goed op de temperatuur op zolders en slaapkamers. Trek uw baby niet meer dan één laag kleertjes aan. Bijvoorbeeld een hemdje met een luier. Gebruik bij voorkeur kleertjes van natuurlijke vezels, zoals katoen. Kunststof materialen nemen onvoldoende transpiratievocht (zweet) op. Heeft u een plastic boxkleed, leg daar dan ook een molton of badstof hoes op, is de tip van Loes.nl.



Het is beter om baby's jonger dan 6 maanden helemaal niet in de zon te zetten. Gebruik een zonnehoedje of pet en laat je baby niet te lang in z'n blootje. Gebruik een zonnebrandcreme met factor 30 of hoger.



Onder de kap van de kinderwagen kan het erg warm worden. U kunt beter een parasolletje gebruiken. De baby mag wat vaker in een lauw bad om af te koelen. Bij warm weer heeft uw baby extra vocht nodig. U kunt uw baby 5-10 cc extra water geven naast de flesvoeding. Geeft u borstvoeding drink dan zelf 700-1000 ml extra vocht en leg uw kind wat vaker aan. Wanneer uw kind voldoende plasluiers heeft en levendig is krijgt het voldoende borstvoeding.

8. Zorg voor uw huisdier Laat uw hond nooit lange tijd in de zon of in de warmte (dus ook niet in de auto) zitten of liggen. Zorg voor voldoende schaduwrijke plekken in huis, tuin en tijdens uitjes. Plan grote wandelingen in de koelte van de ochtend en laat op de avond. Zorg altijd voor voldoende koel vers water.



Beperk de lichaamsbeweging van uw viervoeter. Laat hem niet te lang achter bal of stok aanrennen en laat hem niet aan de fiets mee lopen. Houd uw bejaarde viervoeter op warme dagen koel. Net als bij de mens het geval is, heeft de oudere hond nog meer te lijden van warmte. Neem uw hond niet mee naar het strand of recreatieterreinen en dergelijke tenzij hij daar op een beschaduwde plaats kan liggen, regelmatig in het water kan afkoelen en steeds over vers drinkwater beschikt.



Wees voorzichtig met sloten en vijvers (stilstaand water). Signaleert u dode watervogels of vissen, dan moet u voorkomen dat uw hond in het water gaat, of ervan drinkt. Zorg ervoor dat uw hond is ingeënt tegen de ziekte van Weil. ©thinkstock

9. Houd autorijden dragelijk Neem voldoende water mee en kijk voor vertrek of en waar er files staan, zodat die kunnen worden gemeden. Problemen met bruggen worden er niet verwacht, 'omdat volgens meteorologen sprake zal zijn van een korte tropische periode'.



Als uw auto een tijdje in de volle zon heeft gestaan, dan kan deze van binnen extreem heet worden. De deuren tegen elkaar openzetten is een idee, maar door een gebrek aan rijwind is het niet erg effectief, zegt Autoblog. Bijt daarom even een paar seconden op uw tanden, zet de ramen open, en begin te rijden. Dit is efficiënter dan de airco vol te laten blazen. Is de ergste hete lucht uit de auto, zet dan de klimaatbeheersing op circulatie. Dit voorkomt het aanzuigen van de hete buitenlucht, waardoor het interieur sneller afkoelt. Als het buiten meer dan 30 graden is, is het niet zo verstandig de airco op 17 graden te zetten. Zodra u uit uw auto stapt, is het verschil ernorm. Een aircotemperatuur van 22 graden is verstandiger.



Warme lucht zet uit, dus de banden kunnen een aanmerkelijk hogere spanning hebben. In dat geval is het handig er wat lucht uit te laten lopen.