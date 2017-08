Varkensorganen in mensen weer stap dichterbij

De resultaten van een nieuwe studie, die vandaag beschreven staan in het wetenschappelijke tijdschrift Science , zijn nu echter bijzonder hoopgevend, zeggen de Harvard-wetenschappers samen met een Amerikaans privébedrijf. Ze zijn erin geslaagd genetisch gemodificeerde biggen te kweken die niet langer dragers zijn van virussen die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Tot nu toe zat het grootste knelpunt bij varkensorganen bestemd voor mensen in die virussen. In 1998 ontdekten onderzoekers diep verborgen in het DNA van varkens dat ze drager zijn van genen voor virussen die ziektes bij mensen kunnen veroorzaken. De virussen, retrovirussen genaamd, konden zich bovendien vanzelf verspreiden naar menselijke cellen en ze infecteren.

Crispr

De virusvrije biggen werden gekweekt met een nieuwe technologie waarbij het schadelijke DNA uit varkenscellen werd gehaald, de Crispr-technologie. Die virusvrije cellen werden gekloond en opnieuw in een eicel ingeplant. Een aantal cellen ontwikkelden daarna door tot embryo's, en het Harvard-team kon uiteindelijk vijftien biggen succesvol geboren laten worden. Het oudste biggetje is nu vier maanden oud, en geen enkel van de dieren heeft nog een retrovirus in zijn lijf.



Vandaag worden bijvoorbeeld de hartkleppen van varkens al gebruikt als vervanger voor menselijke kleppen. De onderzoekers hopen nu verder onderzoek te kunnen voeren naar de transplantatie van volledige organen. Toch moet er nog veel onderzoek gebeuren vooraleer varkensorganen effectief getransplanteerd zullen kunnen worden. Zo is het nog altijd niet volledig duidelijk of het menselijke afweersystemen varkensorganen niet zal afstoten en hoe dat dan te vermijden is.