Shotjes op een stokje? Zo maak je het

Hoe maak je het?

1. Bereiding voor een shotje of tien: snijd 1/4 watermeloen in stukken, probeer zo weinig mogelijk pitten in het vruchtvlees te laten. Pers drie limoenen uit en snijd er nog twee in mooie schijfjes.

2. Doe de stukken watermeloen, het sap van de 3 limoenen, 1/4 bekertje suiker en 1/2 bekertje tequila in de blender. Blend tot een gladde massa.

3. Giet de kartonnen bekertjes halfvol met het mengsel.

4. Steek een limoenschijfje op een houten stokje en stop er eentje in elk bekertje.

5. Zet een paar uur in de diepvries.

6. Haal de shotjes uit de kartonnen bekertjes en serveer ze op een schaal met een laagje ijs.