Personen met een handicap hebben het steeds moeilijker

Zo blijken personen met een handicap in vergelijking met diegenen zonder handicap dubbel zo vaak laaggeschoold. En amper 43 procent van de personen met een handicap werkt, tegenover 77 procent bij personen zonder handicap. Bij een economische crisis duiken die jobcijfers voor hen omlaag, terwijl ze bij personen zonder handicap stabiel blijven. Personen met een handicap werken ook vaker deeltijds. Zij nemen veel minder deel aan culturele activiteiten en sport.



De kloof is op vele vlakken nog vergroot tegenover acht à tien jaar geleden, zo blijkt. Het aantal andersvaliden dat eigenaar is van zijn of haar woning is bijvoorbeeld gedaald van 74 procent naar 67 pct. Bij personen zonder een handicap is dat aantal gestegen van 81 naar 83 procent.



Personen met een handicap bevinden zich ook nog altijd in een financieel enorm kwetsbare positie. Zo'n 61 procent van hen bevindt zich onveranderd in de twee laagste inkomensklassen tegenover 34 procent bij de mensen zonder handicap. "Opvallend is dat het aantal andersvaliden dat financieel moeilijk rondkomt, nog verder gestegen is van 20 naar 23 procent. Dit is niet verwonderlijk, want met dat lage inkomen moeten personen met een handicap vaak ook tal van extra kosten betalen", stelt Grip vast.



Omdat de kloof op veel vlakken nog is toegenomen, stelt de vzw dat ondersteuning voor inclusie in het verleden niet of te weinig is gebeurd. Ze vraagt dan ook "een daadkrachtige ommezwaai in het beleid".