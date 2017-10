Lang leve Fins design! Finland viert 100 jaar onafhankelijkheid, en de merken vieren mee

Als de Finnen op 6 december 100 jaar onafhankelijkheid vieren, kijken ze terug op een rijk verleden van vormgeving. Welkom in Finland, waar design geen elitezaak is.

Er was een burgeroorlog voor nodig, maar in 1917 werden de Finnen verlost van het Russische juk waaronder ze meer dan honderd jaar geleefd ­hadden. Daarvóór nog zaten ze dik 600 jaar onder de Zweedse knoet. Sinds 1917 mag Finland het eindelijk alleen doen. En dat lukt. Ze wisten zich niet alleen te ontpoppen tot een van de veiligste landen ter wereld, maar ook tot internationaal gerespecteerde designnatie. Glas- en keramiekmerk Iittala is, samen met textiellabel Marimekko en meubelmerk Artek, het bekendst. In de lange lijst van Finse topdesigners prijken onder meer Alvar Aalto, Eero Aarnio, Eero Saarinen, Kaj Franck en Tapio Wirkkala. In België zouden we niet zo ver komen, terwijl we ruim dubbel zoveel inwoners hebben.