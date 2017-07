Jemen kent ergste cholera-epidemie ooit: 360.000 gevallen in amper drie maanden

Share "In Jemen zijn in nog geen drie maanden meer mensen met cholera besmet geraakt dan in eender welk ander land in een jaar tijd."

De cholera-epidemie in Jemen is volgens hulporganisatie Oxfam erger dan elke andere bekende uitbraak van de infectieziekte. Met meer dan 360.000 bevestigde gevallen in nog geen drie maanden tijd raast de ziekte sneller door het land dan in Haïti in 2011, waar er 340.000 gevallen werden geregistreerd. Dat meldde Oxfam vrijdag. "In Jemen zijn in nog geen drie maanden meer mensen met cholera besmet geraakt dan in eender welk ander land in een jaar tijd", zei het hoofd van het noodhulpprogramma, Nigel Timmins.



Land in oorlog

Oxfam wijdt de uitbraak van de epidemie aan de destructieve situatie in het straatarme land op het Arabische schiereiland. Sinds 2014 strijden de sjiitische Houthi-rebellen en de soennitische regering tegen elkaar. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie vecht er zonder VN-mandaat aan de zijde van de regering en bombardeert er Houthi-stellingen vanuit de lucht.



Al bijna 2.000 mensen gestorven aan ziekte

Na jarenlange oorlog is de omvang van de cholera-epidemie ook een aanklacht tegen de internationale gemeenschap, aldus Timmins. En volgens Oxfam kan het nog veel erger worden. De komende regentijd kan de crisis nog duidelijk verscherpen en het aantal besmette patiënten tot meer dan 600.000 laten oplopen. Tot dusver zijn bijna 2.000 mensen aan de ziekte gestorven.



Geen water, geen infrastructuur, medisch personeel niet betaald

Cholera veroorzaakt zware diarree en braken en is vooral voor kinderen, bejaarden en zieken levensbedreigend. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte in oktober gewag van de eerste gevallen van cholera. De voorbije maanden verspreidde de ziekte zich razendsnel in bijna alle delen van het land. Vele mensen hebben nauwelijks toegang tot drinkbaar water en sanitaire installaties. De infrastructuur is op vele plaatsen met de grond gelijk gemaakt. Medisch personeel is deels meer dan een jaar niet betaald geweest.



Beloofde geld niet gekregen

Minder dan de helft van het door de Verenigde Naties geraamde bedrag voor noodhulp is volgens Oxfam door toegezegde financiële middelen van donorlanden ingevuld. De VN heeft onlangs meegedeeld dat van de beloofde gelden slechts een derde ook werkelijk betaald werd - 688 miljoen van de 2,1 miljard dollar.