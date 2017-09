Help, er zit een styliste in mijn kast! Uitgetest: kledingadvies aan huis

Witte hoody. Groot logo. Ooit gekocht in New York, herinnering aan een paar mooie jaren waarin ik hoodydragend door het leven ging. “Draag je dat nog?” Het zinnetje haalt me met een ruk uit mijn paar seconden gemijmer. “Euh... Soms...?”, stamel ik. Zij: “Het is een beetje jong voor een dertiger. Chiro-achtig. Ik zou het wegdoen.”

Nu ik mijn trui door de ogen van styliste Liesbeth Diels, a.k.a. Lilirooz, bekijk, snap ik haar punt en gelaten knik ik. Ze ziet de ­pijnsteek in mijn hart en legt mijn trui ­liefdevol op de stapel ‘twijfelgevallen’.