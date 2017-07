Gonorroe binnenkort onbehandelbaar

Twee derde van de landen die gegevens over resistentie aan de WHO hebben overgemaakt, zagen de afgelopen jaren gevallen waarbij de antibiotica die als laatste redmiddel wordt gebruikt, niet langer een effect had op de bacterie.



"Deze zaken kunnen nog maar het topje van de ijsberg zijn, aangezien in landen met lage inkomens, waar gonorroe vaker voorkomt, er geen systemen zijn om onbehandelbare infecties te diagnosticeren en melden", aldus WHO-expert Teodora Wi.



Volgens het VN-gezondheidsagentschap lopen elk jaar 78 miljoen mensen een besmetting met gonorroe op. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn meer dan 10 procent meer besmettingen gemeld in 2015. Tussen 2013 en 2015 verdubbelde het aantal besmettingen bij homoseksuele mannen in Frankrijk. In Afrika raakt elk jaar één op de tien mannen besmet.