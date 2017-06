Wellness Plus

Goed en goedkoop: op wellnesstrip in Slovenië

Wellness in Slovenië: het klinkt niet zo hip als in Thailand of het chique Zwitserland. Toch is het aanbod enorm gevarieerd én het is goedkoper dan in de rest van Europa. De prachtige landschappen en de vriendelijkheid van de bevolking krijg je er gratis bij. Bovendien is de gastronomie verrassend goed. En ook dat zorgt voor wellbeing: genot op elk vlak.