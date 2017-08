Burn-outcoaches gaan eigen stal uitmesten

Enkele weken geleden bond de Gentse neuropsycholoog Michael Portzky de kat de bel aan toen hij in een open brief de wildgroei aan burn-outcoaches aan de kaak stelde. "De grootste charlatan kan zich burn-outcoach noemen", klonk het. Omdat het beroep niet beschermd is, zijn diploma's niet verplicht. "Patiënten kunnen bovendien nergens terecht met klachten."



Uw krant onderzocht de sector en stelde vast dat de behandeling van burn-out een industrie is geworden waar niemand nog vat op heeft.