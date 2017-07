"Het was 2009. Ze keek me aan in de wachtkamer, een grote blonde vrouw met een open gezicht en groen­-blauwe ogen, en voor de eerste keer in mijn leven wist ik iets zeker: haar wilde ik hebben, koste wat het kost. Ook al was ze mijn therapeute.

“Ik was zeer depressief, eigenlijk al sinds mijn veertiende. Al snel bleek dat daar een intensievere behandeling voor nodig was dan zij mij kon bieden, en toen we na een paar sessies afscheid namen, gaf ik haar op de laatste dag ongevraagd een kus.