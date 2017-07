"Met een ziek kind ga je beter niet naar de huisarts"

"Elke dag zien we hier zieke kinderen bij wie wij een andere inschatting maken dan de huisarts die het kind eerst onderzocht", zegt Vandenplas, naast voorzitter ook diensthoofd in het UZ Brussel. "Veel huisartsen hebben te weinig ervaring met het behandelen van kinderen. Die is nochtans erg belangrijk."



De situatie is volgens Vandenplas zo ernstig dat ouders met hun zieke kinderen beter rechtstreeks naar de pediater gaan. Maar dat kost natuurlijk meer geld, zowel aan de ouders als de overheid. Bovendien lopen de wachttijden bij de specialisten ook op.



De pediaters ontkennen niet dat ze de handen vol hebben en de hulp van de huisartsen welkom is. Maar dan moeten die wel beter opgeleid worden, zo staat in een nieuwe nota.