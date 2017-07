"Ik had het verrukkelijke gevoel dat ik mezelf aanraakte als ik mijn hand op zijn buik legde"

Snel nadat we elkaar op een site hadden leren kennen, begonnen we non-stop te sms’en over alles. We hadden elkaar nog nooit gezien toen hij met vakantie ging en berichten stuurde waarbij het leek of ik voortdurend bij hem was, wat hij ook deed. Ging hij in Spanje hardlopen langs een droge rivierbedding, dan schreef hij bijvoorbeeld niet: ‘Ik zit nu uit te hijgen op een terras’, maar door de geluiden, de geuren en alle sensaties in een wij-vorm te beschrijven, was het echt of ik me daar ook bevond.