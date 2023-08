Weet je niet wat je volgende week wilt koken? Deze zes recepten helpen je meteen op weg

Beste lezer,

Eindelijk! Straks begint het lange weekend, én er is ook nog eens mooi weer voorspeld. Zin om erop uit te trekken op de brugdag, en ergens een hapje te gaan eten? Ik heb voor u alvast vijftig restaurants gezocht die én open zijn op maandag, én niet met vakantie zijn.

Over restaurants gesproken: deze zomer ging La Rigue open, het nieuwe restaurant van vijfsterrenhotel La Réserve in Knokke. Peter Goossens zwaait er de scepter in de keuken. Maakt hij de verwachtingen waar? Ik schoof er onlangs aan tafel. U leest mijn bevindingen in deze recensie.

De redactie van De Morgen ligt midden in de Joodse wijk van Antwerpen. Afgelopen voorjaar leerden we deze gemeenschap beter kennen dankzij het tv-programma ‘Shalom Allemaal!’. Dus waarom ook niet eens meekijken in de kookpotten bij onze buren? U vindt een fijne selectie recepten uit de Joodse keuken op Koken met De Morgen.

Daarnaast heb ik voor uw weekmenu hieronder nog wat lekkere suggesties, waar u zeker mee aan de slag wil.

Smakelijk!

De recepten voor deze week

Surf-and-turf, een gerecht met zowel vlees als zeevruchten, was een ware hype in de jaren zestig in de Verenigde Staten. Dit recept geeft een moderne draai aan die grondbeginselen door mosselen en pikante worst te combineren.

Risotto met ‘Nduja en mosselen Beeld Hannes Vandenbroucke

In dit recept gaat het om de bouillon: het sudderen van kippenbouten en -vleugels haalt de essentie van de kip naar boven, terwijl geroosterde kruiden, gegrilde uien, jalapeño en gember bitterzoet en pittig zijn. Deze Vietnamese kippensoep stelt nooit teleur.

Vietnamese kippensoep Beeld NYT

Klaar voor het picknickseizoen? Deze kruidenkaas is heerlijk op een stukje stokbrood en met rauwkost. Gelukkig smaakt hij ook op winterse dagen tijdens de apero.

Geitenkaasdip Beeld Chris Middleton

Samuel Levie verwondert zich over seizoensingrediënten of een ingrediënt dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. In dit recept stuit hij op szechuanpeper. De smaakervaring van szechuanpeper is niet te vergelijken met die van andere specerijen. Voedselalchemist Harold McGee omschrijft het effect van szechuanpeper als een ‘algehele neurologische verwarring’.

Mosselen met pappardelle Beeld Instagram Samuel Levie

Pizza margherita heeft een dunne korst en is eenvoudig versierd met de kleuren van de Italiaanse vlag: groen door de basilicum, wit door de mozzarella en rood door de tomatensaus. De tomatensaus is eenvoudig te maken door tomaten uit blik, een scheutje olijfolie en een snuifje zout met elkaar te vermengen.

Pizza margherita Beeld Melina Hammer

In het weekend: Heerlijk verfrissend en snel klaar, deze watermeloen met feta en gegrilde avocado met olijvendressing

Geniet van dit verfrissende en heerlijke bijgerecht, dat in een notendop gemaakt is: watermeloen, feta en gegrilde avocado met olijvendressing.

