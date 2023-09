Van Thaise mosselen tot overheerlijke maistaco’s met garnalen: 7 recepten voor iedere dag van de week

Culinair journalist Marian Kin gidst u wekelijks door de recepten van ‘Koken met De Morgen’. Deze week tipt ze enkele creatieve gerechten met courgette en krijgt u enkele recepten uit het jongste kookboek van Pascale Naessens.

Wist u dat courgettes meer dan een centimeter per dag kunnen groeien? Als u (of uw buurman) ze in uw moestuin hebt staan, gaat dat dus vooruit. Dan maak ik u vast blij met wat creatieve recepten voor courgettes. Dit Thais roerei met courgette ga ik alvast eens uitproberen bij een weekendontbijt.

Binnen een dikke week gaan de reservaties open bij Jong Keukengeweld. Dankzij Koken met De Morgen kan u nu al een tafeltje winnen bij maar liefst 15 Jong Keukengeweld-restaurants. Waag nu uw kans. Zin om uzelf eens culinair uit te dagen? Bij ons vindt u alvast een hele reeks recepten van de hand van de jonge chefs van het collectief.

Vorige dinsdag presenteerde Pacale Naessens haar jongste kookboek. Op Koken met De Morgen vindt u enkele recepten uit ‘Chez Pascale’. Zalig comfortfood lijkt me deze lasagne met courgette, bovendien helemaal keto. Het lichtere werk is dan weer de zeebaars in de oven. Zo gepiept, en zo gezond. En al even snel klaar is het lamsgehakt met tomaten. Met dit soort recepten ben je sneller aan het eten dan als je take away bestelt.

Beeld Milou van der Will

Beeld Linda Xiao/The New York Times

Beeld Hannes Vandenbroucke

Beeld Hannes Vandenbroucke

Beeld Melissa Hemsley