Van köttbullar tot falafel: 8 recepten voor balletjes op het menu

Een klassieker maar dan aangevuld met tal van verse groenten. Deze champignon-gehaktballetjes in tomatensaus zullen zullen je bekoren en houden je micro-organismen in topconditie. Twee vliegen in een klap. Eet smakelijk en geniet!

Deze heerlijke soep is verkwikkend en hartverwarmend, gemaakt in één pan en klaar in 30 minuten. De soep is bouillonachtig, dus serveer hem met rijst of een ander graan om er een volledige maaltijd van te maken.

Julia Turshen, auteur van het kookboek Small Victories heeft de code voor de perfecte kalkoengehaktballen gekraakt: ricotta toevoegen. Het resultaat zijn lichte maar supersmaakvolle balletjes, lekker bij aardappels, groenten of een slaatje.

Deze gehaktballen, geïnspireerd op de traditionele Koreaanse barbecue, brengen de hartig-zoete smaken van gekarameliseerd vlees zonder dat een grill nodig is. Terwijl de gehaktballen bakken, vermengt de sojasaus zich met de knoflook en de lente-uitjes tot een glazuur. Serveer over gestoomde rijst met kimchi, of als broodje met mayonaise of marinara saus.

Balletjes hoeven niet altijd vleesballetjes te zijn. Deze gegrilde visballetjes zitten lekker tussen een Turks broodje en smaken als de beste!

Een tripje naar Ikea maken en je kroost even in het ballenbad droppen, dat zit er niet altijd in. Maar toch niks zo leuk als ze deze keer zelf maken?

In deze Italiaanse soep worden veel van de aroma’s en kruiden in de gehaktballen verwerkt zodat ze niet gesauteerd hoeven te worden. Door de bouillon te laten sudderen blijven de gehaktballen vochtig en mals. Met dit snel en lekker gerecht zal je ongetwijfeld scoren bij je gasten. Geniet ervan!

Vergeet die poederdroge, smaakloze kikkererwtenballetjes. Met dit gemakkelijke recept zet je de peulvrucht op een piëdestal en bekeer je elke falafelscepticus.