Van Koreaanse barbecue gehaktballen over kimchi carbonara tot een snelle lasagne: 7 recepten voor iedere dag van de week

De zomer is halfweg en de komende dagen blijft het helaas nog regenen. Niet getreurd als u niet weet wat doen met de kinderen. Op Koken met De Morgen vindt u meer dan 30 recepten, vol inspiratie voor een leuke middag in de keuken. Houden ze van koekjes of meer van kötbullar? Of gaat u liever de gezonde toer op? Het kan allemaal. Pret verzekerd.

Maandag start met ‘Zomeravonden’ de nieuwe talkshow van Wim Lybaert op VRT 1. Hij nodigt elke avond een bekende persoon uit in zijn moestuin, en ze halen samen verhalen uit hun kindertijd boven. Lybaert trakteert zijn gast ook telkens op een gerecht waaraan die mooie jeugdherinneringen heeft. Zulke heerlijke gerechten hebben wij natuurlijk ook bij Koken met De Morgen. Ontdek hier alvast 29 recepten uit grootmoeders tijd.

Wat ik zelf ga klaarmaken de volgende dagen? Met dit herfstige weer verlang ik naar warm comfort food, en laat ik de oven het werk doen. Bijvoorbeeld met deze geroosterde kippendijen met abrikozen en wortels. Of zomerse moestuintaart. Of waarom niet, deze snelle bakplaat met worst, paprika en tomaten?

Dit zijn onze recepten van de week:

Deze gehaktballen, geïnspireerd op de traditionele Koreaanse barbecue, brengen de hartig-zoete smaken van gekarameliseerd vlees zonder dat een grill nodig is. Terwijl de gehaktballen bakken, vermengt de sojasaus zich met de knoflook en de lente-uitjes tot een glazuur. Serveer over gestoomde rijst met kimchi, of als broodje met mayonaise of marinara saus.

Deze maaltijd is geïnspireerd op chirashi – een Japans gerecht in een bowl met rijst en rauwe vis – en bevat hartige rijst met azijn die gewoonlijk bij sushi wordt geserveerd. De zalm wordt op het einde rechtstreeks op de rijst gestoomd, waardoor het een gemakkelijk eenpansgerecht wordt.

Klassieke fattoush bestaat voornamelijk uit rauwe groenten, zoals plakjes pittige radijs, zoete rode ui en knapperige kleine komkommers, maar je kan er ook geroosterde aubergine en pijnboompitten aan toevoegen. Verkruimelde feta of gegrilde halloumi maken er een vullende maaltijdsalade van.

Chef Melanie Hye Jin Meyer onderzoekt voortdurend Koreaanse eetwijzes om gerechten te creëren. Kimchi carbonara, een gerecht dat ze overal op Koreaanse TikTok zag, sprak haar aan. Het gerecht is snel klaar, dus zorg dat alles klaarstaat voordat je aan de saus begint

Naast het gebruik van ingrediënten van goede kwaliteit staat of valt een gerecht vaak met de juiste hoeveelheid kruiding. Met specerijen en kruiden kan je echt het verschil maken en de sfeer van het gerecht bepalen. Zoals in deze tajine met abrikozen, een echte smaakbom door zijn overvloed aan kurkuma, komijn-, koriander- en kaneelpoeder.

Snel, sneller, snelst. Met dit recept zet je binnen het uur een heerlijk knisperende en hartverwarmende lasagneschotel op tafel.

Samuel Levie verwondert zich over seizoensingrediënten of een ingrediënt dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. In dit recept stuit hij op szechuanpeper. De smaakervaring van szechuanpeper is niet te vergelijken met die van andere specerijen. Voedselalchemist Harold McGee omschrijft het effect van szechuanpeper als een ‘algehele neurologische verwarring’.

