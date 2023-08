Van karnemelk tot ei met soldaatjes: 7 mooie ‘Zomeravonden’ met grootmoeders recepten

Mooi geval van win-win: het reisboek Camperfood en fijne plekken neemt je mee naar atypische plekjes in Europa, én toont je hoe je lokale kost omtovert tot culinair kampeereten. Kortom, een topidee van foodstyliste Els Sirejacob en foodfotograaf Bram Debaenst. Een voorsmaakje uit België: puree met karnemelk en garnalen.

Puree met karnemelk en garnalen Beeld Bram Debaenst

Hobbyisten die in hun garage of tuinhuis aan de slag gaan met varkenskoppen, hop, confituurpotten of zuurdesem, het doet denken aan weleer. Daarrond draait het allemaal in Garage culinair van foodfotograaf Tony Le Duc en auteur Marc Declercq. Zij deelden enkele van hun recepten met ons: Konijn met pruimen met paddenstoelsaus.

Konijn met pruimen met paddenstoelsaus Beeld Tony Le Duc

Een confituurtaart is pretentieloos en overheerlijk in al zijn eenvoud. Deze taart van oma Denise (grootmoeder van regisseur Lukas Dhont) brengt een zweem van huiselijke gezelligheid en neemt je weer mee naar je kindertijd.

Confituurtaart van oma Denise Beeld Carmen De Vos

Er zijn maar weinig ingrediënten die zo simpel en goedkoop zijn, en toch zo veel smaak bieden. Zorg dat je kiest voor een ei van een gelukkige kip, want dat proef je. Aanvallen!

Zachtgekookt ei met soldaatjes Beeld © heikki verdurme

Dit recept voor Gentse kletskoppen uit het boek ‘Belgisch Bakboek’ van Stefan Elias is op en top Gents, overheerlijk en ook nog eens niet heel moeilijk om zelf te maken. Ze waren een van de specialiteiten van de legendarische Gentse bakkerij Bloch.

Gentse kletskoppen Beeld Séverine Lacante

‘Vroeger was alles beter’, klinkt het vaak. Maar is dat zo? En geldt dat ook voor eten? Aan jou om te oordelen. Proef eens deze balletjes in tomatensaus met selder, echte kost van vroeger.

Witte selder en balletjes in tomatensaus Beeld Roos Mestdagh

Maak kennis met dit heerlijk recept dat is gebaseerd op ‘mercimek corbasi’, een Turkse soep. Mocht je er nog aan twijfelen: dit is geen doorsnee linzensoep. De soep dankt haar mooie oranje kleur aan de rode linzen, haar levendigheid aan de citroen en haar aardse smaak aan komijn. Tast toe!

Rode linzensoep Beeld Joseph De Leo/The New York Times