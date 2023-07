Thaise mosselen en Belgische garnaalkroketten: chef Dokkoon Kapueak kiest haar 20 favoriete recepten

Ze koestert de klassieke Thaise keuken van haar thuisland, maar houdt net zo goed van een pizza en is helemaal onder de indruk van de noordzeegarnaal. Dokkoon Kapueak van restaurant Boo Raan duikt in ‘Koken met De Morgen’ en komt boven met twintig recepten.

Koken met De Morgen Chef Dokkoon Kapueak, bekend van haar restaurant ‘Boo Raan’, is een van de huischefs van De Morgen. Op het platform ‘Koken met De Morgen’ deelt ze haar favoriete recepten. Het parcours van Dokkoon Kapueak is verre van doorsnee. Ze werd geboren in een arme familie op het platteland in Thailand en verhuisde als jonge vrouw naar België. Eerst hielp ze een tante in haar massagesalon maar begon daarna te koken. In 2021 kreeg Dokkoon totaal onverwacht een Michelinster voor haar Thaise keuken in restaurant Boo Raan.

1. Tempura van courgettebloem

Tempura van courgettebloem door Broes Tavernier. Beeld Koken met DM/Credit in omschrijving

“De techniek om groenten te paneren in een licht beslag en daarna kort te frituren is erg populair in Thailand. Je kan tempura maken van zowat alle groenten. Thuis gebruikten we vaak de bloemen van pompoenen die in Thailand makkelijker te vinden zijn dan courgettes. Wat smaak betreft, leunen ze bij elkaar aan: delicaat en crunchy.”

Koken met De Morgen: Tempura van courgettebloem door Broes Tavernier

2. Groentesoep met tamarinde en citroengras

Groentesoep door Yewande Komolafe. Beeld NYT

“De meeste mensen kennen tamarinde als een pasta, gemaakt van de peulen van een tropische boom. Weinigen beseffen dat er twee soorten tamarinde bestaan: zoet en zuur. Wij gebruiken de zure variant erg vaak in soepen, want limoen vonden we thuis te duur. Qua smaak is er weinig verschil, eigenlijk is de zuurervaring van tamarinde zelfs net wat subtieler en eleganter.”

Koken met De Morgen: Groentesoep met tamarinde en citroengras door Yewande Komolafe (The New York Times)

3. Kip met gember en sesam-pindasaus

Kip met gember en sesam-pindasaus door Melissa Clark. Beeld NYT

“Gember en pinda’s zijn twee ingrediënten die erg goed bij kip passen. Je kan zelf pindasaus maken, het recept daarvoor staat in mijn boek ‘De keuken van Boo Raan’.

“Er is wat werk aan maar het smaakt zoveel lekkerder en rijker dan uit een potje. En je kan het invriezen als je over hebt.”

Koken met De Morgen: Kip met gember en sesam-pindasaus door Melissa Clark (The New York Times)

4. Geglazuurde tofu met chili en steranijs

Geglazuurde tofu door Yewande Komolafe. Beeld NYT

“Het glazuur over deze tofu is rijk en hartig, daar hebben de sojasaus en de lente-ui natuurlijk veel mee te maken. Maar het steringrediënt is steranijs. Het levert die warme dropachtige smaak en het verheft en accentueert de andere ingrediënten. Het is een umami-bom die het goed doet in bouillons.”

Koken met De Morgen: Geglazuurde tofu met chili en steranijs door Yewande Komolafe (The New York Times)

5. Koreaanse BBQ-gehaktballen

Koreaanse BBQ-gehaktballen door Kay Chun. Beeld NYT

“Gehakt moet zo ongeveer een van de meest veelzijdige ingrediënten zijn, en gehaktballen hebben hun plaats in alle keukens en culturen. Je kan ze pimpen zoals je wilt. Hier in België wordt het gehakt vaak gekruid met tijm en ui. In Italië kiest men voor oregano en gedroogde basilicum. Maar je kan de gehaktballen evenzeer een Marokkaanse draai geven met ras el hanout en gedroogde paprika.”

Koken met De Morgen: Koreaanse barbecue gehaktballen door Kay Chun (The New York Times)

6. Vietnamese noedelsoep

Pho Ga door Genevieve Ko. Beeld Koken met DM/Credit in omschrijving

“De Vietnamezen maken heerlijke soepen die het moeten hebben van een uitstekende bouillon, hier op basis van kip, met koriander als accent. De Thaise keuken werd erg door de Vietnamese geïnspireerd en ik maak regelmatig een snelle versie van deze noedelsoep met een court-bouillon (kruidige, gearomatiseerde groentebouillon, red.), sojasaus, korianderwortel, chili, steranijs en wat shii­take.”

Koken met De Morgen: Pho Ga (Vietnamese noedelsoep) door Genevieve Ko (The New York Times)

7. Dumplingsoep

Noedelsoep met dumplings door Hetty McKinnon. Beeld NYT

“Hier vertrekt men van diepvriesdumplings, lekker makkelijk. Maar dimsum zijn op zich niet zo moeilijk om te bereiden, en ze zijn een handige manier om restjes weg te werken. Zorg ervoor dat je altijd wat dumplingvellen in de diepvries hebt (te koop in een Aziatische supermarkt). Met wat scampi’s, een stukje kip, wat koriander, sojasaus, verse lente-ui en chili kan je een lekkere vulling bereiden. En dat is dan weer een mooie basis voor een soep.”

Koken met De Morgen: Dumpling noedelsoep door Hetty McKinnon (The New York Times)

8. Gegrilde worteltjes

Gegrilde wortels door Yotam Ottolenghi. Beeld NYT

“Wat een meester is Ottolenghi toch in het bereiden van eenvoudige en kleurrijke combinaties. Hij kan toveren met groenten. In Thailand zijn we gek op grillen, dus deze worteltjes zijn echt iets voor mij. Je hebt er dukkah voor nodig, een ingrediënt dat misschien niet iedereen kent. Het is een mengsel van kruiden, noten en specerijen. Ottolenghi maakt het zelf, maar je kan het natuurlijk ook gewoon kopen.”

Koken met De Morgen: Gegrilde worteltjes met yoghurt, dukkah en olie van wortelloof door Yotam Ottolenghi (The New York Times)

9. Pizza

Pizza door Sam Sifton. Beeld NYT

“In het afgelegen dorpje in het noordoosten van Thailand waar ik woonde, had ik nog nooit een pizza gezien, laat staan gegeten. Pas toen ik op mijn zestiende in Bangkok ging werken, beleefde ik mijn eerste ‘pizza-ervaring’. In de 7-Eleven (supermarktketen die dag en nacht open is, red.) kocht ik een punt pizza met ananas. Ja, met ananas. Pas toen ik in Europa leefde, ontdekte ik wat ‘echte’ pizza betekent, en werd me ook meteen verteld dat er in Italië geen ananas op ligt. Nooit.” (lacht)

Koken met De Morgen: Pizza margherita door Sam Sifton (The New York Times)

10. Wontonsoep

Wontonsoep door Genevieve Ko. Beeld Linda Xiao/The New York Times

“Dit is een typisch Chinees gerecht, maar het is enorm populair in Thailand. Een soep is hartverwarmend en wij kopen dit vaak aan een kraampje. Je krijgt het dan mee in een plastic zakje.”

Koken met De Morgen: Wontonsoep door Genevieve Ko (The New York Times)

11. Gebraden kip

Gebraden kip door Colu Henry. Beeld NYT

“Ik houd van recepten waar de kip in zijn geheel wordt gebraden. Hier zijn boter, ahornsiroop en rozemarijn de smaakmakers die het vel kruiden. In Thailand verkiezen we knoflook, oestersaus en zwarte peper. Wij zetten de kip verticaal op een spies in het midden van een houtvuur, en we bedekken het geheel met hooi voor snelle en heftige vlammen zodat het vel mooi crispy wordt. Daarna schuiven we een metalen blik rond de kip terwijl het vuur errond blijft doorgaan. Het is de Thaise versie van een oven.”

Koken met De Morgen: Gebraden kip met ahornboter en rozemarijn door Colu Henry (The New York Times)

12. Huli huli kip

Huli huli-kip door Alana Kysar. Beeld NYT

“Kip is een dankbaar product om mee te experimenteren wat smaak en kruiden betreft. Dit is een Hawaïaans recept, maar op het gebruik van azijn na zou het Thais kunnen zijn. Gember, knoflook, suiker... En natuurlijk: er wordt gegrild!”

Koken met De Morgen: Huli huli-kip door Alana Kysar (bewerkt door Margaux Laskey) (The New York Times)

13. Pulled pork

Pulled pork doorGenevieve Ko. Beeld NYT

Los van de bereiding – in een drukkookpan of gewoon in de oven – deed dit recept me aan thuis denken. Pulled Pork is een delicatesse bij ons. In de betere families wordt het krokant geserveerd met rijstsoep, als ontbijt.

Koken met De Morgen: Pulled pork door Genevieve Ko (The New York Times)

14. Gemarineerde inktvis

Gemarineerde inktvis door Heikki Verdurme. Beeld © heikki verdurme

“Inktvis is een topper in Thaise zeevruchtenrestaurants. Onze snijtechniek is heel specifiek: we snijden de tube open in de lengte. Zo krijg je een mooi vel inktvis dat je in vierkantjes kan verdelen en dan perfect kan grillen. We serveren er een klassieke dip bij, geknipt voor zeevruchten: chili, limoen, koriander, palmsuiker, vissaus en pindanoten.”

Koken met De Morgen: Gemarineerde inktvis door Heikki Verdurme

15. Tomaat met burrata

Tomaat met burrata door Broes Tavernier. Beeld Heikki Verdurme

“Als ik in de zomer geen zin heb om in een warme keuken achter het vuur te staan, is dit een een heerlijk verfrissende oplossing. Dit is zo’n eenvoudig recept dat het loont om in goede ingrediënten te investeren: een burrata van een goede kwaliteit, lekkere Italiaanse tomaten, heerlijke olijfolie en wat zwarte peper. Als extraatje geef ik er graag een stukje fijn gesneden en gegrilde ciabatta bij.”

Koken met De Morgen: Tomaat met burrata door Broes Tavernier

16. Thaise mosselen

Thaise mosselen door Louise De Brabandere. Beeld Hannes Vandenbroucke

“Voor de authentieke versie van dit gerecht bedek je de bodem van de kookpot met knoflook, korianderwortel, chili, gember, citroengras en limoenblad, en je giet de mosselen er bovenop. Als de mosselen koken, gooi je er een handvol Thaise basilicum bij. Dan simpelweg nog even opschudden en serveren met veel korianderblaadjes er bovenop.”

Koken met De Morgen: Thaise mosselen door Louise De Brabandere

17. Gebakken rijst met spiegelei

Gebakken rijst met spiegelei door Louise De Brabandere. Beeld Hannes Vandenbroucke

“Dit is Thais comfortfood, heel makkelijk om thuis te maken, zelfs met een restje koude rijst. Wat groenten doorheen de rijst snipperen, daarna alles op hoog vuur wokken met wat sojasaus en peper. Om het af te werken kan je een eitje in de wok laten meebakken, of het apart bakken en pas bij het afwerken bovenop de rijst leggen. Dit gerecht is zo populair in Thailand dat je het haast aan elke streetfoodkraam kan kopen.”

Koken met De Morgen: Gebakken rijst met spiegelei door Louise De Brabandere

18. Spaghetti cacio e pepe

Pasta cacio e pepe door Peppe Giacomazza. Beeld Koken met DM/Credit in omschrijving

“Dit is het ultieme gerecht: je hebt maar drie ingrediënten nodig om in een mum van tijd een heerlijk bord pasta te maken. Het is een klassieker uit de Romeinse armemensenkeuken. Ik gebruik zwarte peper en pecorino, maar verkies bucatini in plaats van spaghetti.”

Koken met De Morgen: Pasta cacio e pepe door Peppe Giacomazza

19. Chepa vepudu (gefrituurde vis)

Chepa vepudu door Archana Pidathala Beeld Koken met DM/Credit in omschrijving

“In Thailand wordt vis erg vaak gefrituurd. Na het schoonmaken snijden we enkele inkepingen in het vel, we kruiden de vis met zout en peper en frituren hem in zonnebloemolie. De echte smaak komt van de dips die we bij de maaltijd serveren en de verse kruiden die we gebruiken om de vis in te wikkelen. We eten met de handen: je neemt een blaadje basilicum, wat koriander, legt er een stuk vis in, dan wat dip erover en in één keer opeten.”

Koken met De Morgen: Chepa vepudu (gefrituurde vis) door Archana Pidathala (bewerkt door Tejal Rao) (The New York Times)

20. Garnaalkroketten

Garnaalkroketten door Daphné Aers. Beeld Thomas De Boever

“Toen ik vijftien jaar geleden voor de eerste keer in België op bezoek kwam, had ik geen idee hoe rijk en divers de Europese keuken is. Ik was erg onder de indruk van de Belgische grijze garnaal. Mijn eerste hap van een garnaalkroket was een zalige ervaring. Als we uit eten gaan, is dat nog steeds wat ik vaak bestel.”

Koken met De Morgen: Garnaalkroketten door Daphné Aers