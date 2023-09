Pestokip met zomergroenten of toch liever Zeeuwse mosselen met witbier? 7 recepten voor iedere dag van de week

Culinair journalist Marian Kin gidst u wekelijks door de recepten van ‘Koken met De Morgen’. Deze week tipt ze enkele creatieve gerechten van Louise De Brabandere en geeft ze recepten mee voor wie wil meekoken met Celebrity MasterChef.

Als u het magazine van De Morgen al een tijdje leest, kent u Louise De Brabandere ongetwijfeld. Wekelijks creëert zij een nieuw recept en ik ben een ongelooflijke fan van haar gerechten. Doorgaans zijn die snel klaar, heb je er niet te veel ingrediënten voor nodig en vaak zijn ze gezond en vegetarisch. Wist u dat we al meer dan tweehonderd recepten van Louise hebben op Koken met De Morgen? Keus genoeg dus.

Zag u afgelopen week ook hoe in Celebrity MasterChef William Boeva zijn vlees liet rondslingeren in zijn winkelmand? In dat programma moeten tien BV’s de jury overtuigen van hun culinaire talenten. Als u graag meekookt, dan zijn hier alvast enkele suggesties, gebaseerd op de favorieten van Cath Luyten, Boris Devis en Sarah Puttemans.

Dit weekend wordt zo zomers dat de chocolade in uw kast ongetwijfeld zal smelten. Het ideale moment om die heerlijke lekkernij te verwerken in gebak of dessert. Inspiratie nodig? Dit zijn onze beste recepten voor chocoholics.

Elke dag wat inspiratie nodig in de keuken (of achter de bar)? Met deze recepten zit u volgende week alvast goed.

Pestokip met zomergroenten. Beeld Eat Happy, Melissa Hemsley / Fontaine Uitgevers.

Bramen-fizz. Beeld Chris Middleton

Zeeuwse mosselen – tijm – witbier. Beeld Locale

Onglet met krokant gebakken oesterzwam en pansaus. Beeld Hannes Vandenbroucke

Salade van gegrilde groentes, burrata en perzik. Beeld The Green Kitchen at Home, David Frenkiel en Luise Vindahl, uitgeverij Becht