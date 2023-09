Nood aan inspiratie voor het aperitief? 7 verrassende aperohapjes

We kennen ansjovis vooral in hun sterk gezouten vorm, in blik. Maar je kunt ook verse ansjovis vinden in de winkel of bij het viskraam op de markt. In dit recept dompel je ze onder in een tempurabeslag om ze daarna te frituren. Een snuifje zout en tartaarsaus maken het af.

Gefrituurde ansjovis met tartaar Beeld Heikki Verdurme

Van dit knapperige, hartige hapje begin je instant te likkebaarden. De ‘rolls’ hebben het onweerstaanbare karakter van kaasstengels en krijgen extra allure door het gebruik van za’atar, een kruidenmix uit het Midden-Oosten. Het deeg wordt eerst in rolletjes opgerold en dan in schijfjes gesneden.

Tip: Wil je genieten van een rijke smaak? Ga voor bladerdeeg dat uitsluitend echte boter bevat en geen margarine.

Bladerdeeghapjes met Parmezaanse kaas en za’atar Beeld NYT

Een hapje om gezellig samen van te genieten: warme feta met noten, honing, olijfolie en tijm. Wat er vooral interessant aan is, is dat je dit zowel in de oven als op de barbecue kan klaarmaken. Ideaal voor tijdens de nazomer en ver daarna. Serveer met brood en voor de liefhebber met abrikozen. Dig in!

Gebakken feta met noten Beeld NYT

Hummus kan je makkelijk kant en klaar in de supermarkt kopen, maar waarom het niet eens zelf proberen maken? Dit recept is ontzettend handig: geen lang kookproces, maar slechts 5 minuten moeite doen. En dan nog is het je keukenmachine die al het werk verricht. Serveer de verse hummus met wat platbrood of crackers.

Supersnelle hummus Beeld Linda Xiao/The New York Times; Food Stylist: Monica Pierini

Heb je nog wat zoete groenten in huis, zoals wortels, uien, pastinaken, bieten of pompoen? Maak dan zeker eens deze taart. De zilte feta, de romige ricotta en het knapperige bladerdeeg passen perfect bij zulke groentjes. Verdeel ‘m in kleinere stukken voor de apero of in wat grotere voor een volwaardig gerecht.

Worteltaart met ricotta en feta Beeld David Malosh/The New York Times; Food Stylist: Simon Andrews

Grijp je snel naar ongezonde snacks? Probeer dan eens knapperige avocadofrietjes: zalig smeuïg binnenin en omhuld in krokant pankojasje. Ze zijn trouwens ook lekker als tussendoortje of in een salade.

Knapperige avocadofrietjes Beeld Hannes Vandenbroucke

Wil je eens wat anders dan de gekende chipsklassiekers? Aardpeerchips zijn in een mum van tijd klaar. Fijn snijden met de mandoline, even kort frituren en afwerken met onder andere paprikapoeder. Lange tijd was de groente weinig geliefd, maar maakt terecht zijn culinaire comeback.