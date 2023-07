Het typisch Belgisch zomerweer is ideaal om te kokkerellen met het beste wat de Noordzee te bieden heeft

Beste lezer,

Hebt u dat ook? Dat u zin krijgt in vis als u aan zee bent? Een uitstapje naar de lokale markt of de vismijn is dan een goed idee. De komende dagen mogen we ons verwachten aan een typisch Belgisch zomerweertje. Ideaal om wat te kokkerellen met het beste wat de Noordzee te bieden heeft. Ook nog zo’n klassieker in de zomermaanden zijn de mosselen. Ga eens aan de slag met een van onze zeven snelle mosselrecepten.

Waagt u het er toch op dit weekend, en steekt u de BBQ aan met één oog op de Buienradar? Op Koken met De Morgen vindt u zeker inspiratie, voor vegetariërs én voor meatlovers. Vergeet ook de bijgerechten niet, er kan méér dan gesneden komkommer en aardappel in de schil.

Iets helemaal anders: een van mijn goeie vriendinnen is lactose-intolerant. Het is altijd twee keer nadenken wat we voor haar kunnen koken. Daarom verzamelde ik een hele reeks gerechten die mensen met een lactose-intolerantie wél kunnen eten. Ook handig voor u?

Voor wie in Antwerpen en omgeving woont: ik ging onlangs het nieuwe restaurant Cobra uittesten. Wat ik ervan vond, leest u hier. Maar we hebben natuurlijk veel meer restauranttips, vooral in eigen land, maar ook erbuiten.

Smakelijk!

Marian Kin

Culinair journalist