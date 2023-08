Explosie aan groenten in de moestuin? 7 recepten om te genieten van je oogst

Een etentje op de planning? Onze tip: gefrituurde courgette en salie bij het aperitief. Courgettes worden vaak bestempeld als ‘saaie’ groenten, maar deze kleine gefrituurde courgettes bewijzen het tegendeel. Je frituurt ze in een beslag met salie en krijgt een knapperig borrelhapje waar bitterballen bij verbleken.

Gefrituurde courgette en salie. Beeld Instagram Samuel Levie

Dit recept combineert meerdere groenten die gewiekste moestuiniers in hun tuintje hebben staan. Courgettes, tuinbonen, erwten en lente-uitjes om te beginnen, gecombineerd met verse kruiden als bieslook, venkel, munt, Oost-Indische kers en tijm. Deze moestuintaart weerspiegelt de zomer in al z’n glorie.

Zomerse moestuintaart. Beeld Time. / Good Cook

Pesto met kip is altijd een goed idee. Zeker als de pesto gemaakt is met verse basilicum uit je eigen tuin. Je vergezelt de kip van courgettes, cherrytomaten en asperges en werkt af met rucola of waterkers. Alweer wat groenten verwerkt!

Pestokip met zomergroenten. Beeld Eat Happy, Melissa Hemsley / Fontaine Uitgevers

Rood, oranje, geel, groen… Tomaten kunnen zo'n verrassend kleurenpalet op tafel toveren. Deze tomatenceviche biedt een kleur- én smaakbom en zorgt voor de perfecte verkoeling voor tijdens de komende warme dagen.

Tomatenceviche. Beeld Sven Benjamins Photography

Nee, pindakaas is niet enkel lekker op de boterham. In dit recept wordt een glazuur gemaakt van pindakaas, citroen, gember en sesamolie. Heerlijk in combinatie met de zalm en sperziebonen. Geen fan van boontjes? Dit gerecht smaakt ook met broccoli.

Zalm met pindakaasglazuur en sperziebonen. Beeld Christopher Testani/The New York Times

Toch geen stoofpot bij deze temperaturen? Jazeker. Dit recept is van de Italiaanse kok Ursula Ferrigno, waarbij ze aubergines, ui, rode paprika’s, verse tomaten en peterselie combineert. “Dit gerecht is een waar eerbetoon aan de zomer en aan wat er in je tuin groeit”, vindt ze.

Zomerse groentenstoofpot – Ciambotta. Beeld Nassima Rothacker

Niet alleen de moestuin, maar ook de fruitbomen geven ons momenteel veel lekkers. Wat dacht je van een confituurtaart op grootmoeders wijze met abrikozen of pruimen? De oma van regisseur Lukas Dhont deelt haar heerlijke recept.