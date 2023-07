Een reis naar Japan of Libanon, maar dan op je bord: 7 recepten om het weekend in de gaan

Wie ooit al naar de Amalfitaanse kust reisde, kan het ongetwijfeld beamen: het is een van de mooiste plekken van Italië, met zijn rotskusten, helderblauwe lucht en water. In de plaatselijke keuken spelen groenten de hoofdrol. Het is uit deze streek dat de familie van kok Ursula Ferrigno afkomstig is. Ze wijdde een zomers kookboek aan de keuken van de Amalfikust. Deze pomodoro torte is een van de 75 recepten uit het boek. Het zijn pizza’s met een korst van polenta – heerlijk krokant en eenvoudig te maken, vooral wanneer je weinig tijd hebt. Bovendien zien ze er prachtig uit.

Tomaten- en olijventaartjes – Pomodoro torte. Beeld Nassima Rothacker

Bibimbap, het Koreaanse rijstgerecht, is een caleidoscoop van smaken en texturen. Dit is een leuke ovenversie: rooster je groentjes, warm de rijst op en bak de eieren in de oven op bakplaten. Je kunt dit gerecht maken met verschillende groenten, jij kiest!

Bibimbap op de bakplaat. Beeld NYT

Klassieke fattoush bestaat voornamelijk uit rauwe groenten, zoals plakjes pittige radijs, zoete rode ui en knapperige kleine komkommers, maar je kan er ook geroosterde aubergine en pijnboompitten aan toevoegen voor een iets meer winterse versie. Verkruimelde feta of gegrilde halloumi maken er een vullende maaltijdsalade van. Ontdek het recept.

Fattoush met aubergine. Beeld Hannes Vandenbroucke

Deze maaltijd is geïnspireerd op chirashi – een Japans gerecht in een bowl met rijst en rauwe vis – en bevat hartige rijst met azijn die gewoonlijk bij sushi wordt geserveerd. De zalm wordt op het einde rechtstreeks op de rijst gestoomd, waardoor het een gemakkelijk eenpansgerecht wordt. Naar het recept.

Sesam-zalmbowl. Beeld Food styled by Monica Pierini. (Linda Xiao/The New York Times)

Zet je eerste stappen in de plantaardige keuken met een uitdaging! Probeer in élke maaltijd groenten of fruit te verwerken. Saai? Niets van! Begin met deze rokerige baba ganoush en je hebt meteen de smaak te pakken.

Rokerige baba ganoush. Beeld Hannes Vandenbroucke

Comfortfood is geschikt voor blije én verdrietige dagen. Zodra je dit ‘troostende’ recept voor sobanoedels met gemberbouillon geproefd hebt, weet je meteen wat hiermee wordt bedoeld.

Sobanoedels met gemberbouillon en knapperige gemberkruimels. Beeld NYT

7. Koreaans Kimchi carbonara

Chef Melanie Hye Jin Meyer onderzoekt voortdurend Koreaanse eetwijzes om gerechten te creëren. Kimchi carbonara, een gerecht dat ze overal op Koreaanse TikTok zag, sprak haar aan. Het gerecht is snel klaar, dus zorg dat alles klaarstaat voordat je aan de saus begint.