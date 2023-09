Drukke planning? Deze 7 recepten tover je in sneltempo op tafel

Dit ovengerecht is klaar in 10 minuten, daarom is het het perfecte doordeweekse recept. Serveer de garnalen met een stevige salade of met wat platbrood voor een gemakkelijke maaltijd.

Garnalen, tomaten en feta uit de oven. Beeld David Malosh for The New York Ti

Geef jezelf een kwartier en flans deze lekkere noedelsoep in elkaar. Voelt goed, smaakt goed, alles goed.

Noedelsoepje ‘soto a gogo’. Beeld Milou van der Will

3. Heerlijk klassiek en altijd een voltreffer: snelle spaghetti of pasta carbonara

Iedereen is gebaat bij een klassiek pastagerecht. Bijvoorbeeld deze snelle spaghetti met gegrilde paprika’s, zongedroogde tomaten, kappertjes en een handvol geroosterde amandelen. En als je weet hoe je de valkuilen van pasta carbonara weet te omzeilen, schud je in een kwartiertje tijd een van de lekkerste pasta’s uit je mouw.

Snelle spaghetti en pasta carbonara. Beeld Amber Vanbossel/ Hannes Vandenbroucke

Herfst kunnen we het - gelukkig - nog niet noemen, maar niets zo gemakkelijk als een gehaktschotel. Zeker als je er de tomaten uit de moestuin nog in kan verwerken. Pascale Naessens deelt met Koken met De Morgen een recept dat na een kwartier bereiden enkel nog een halfuurtje de oven in moet.

Lamsgehakt met tomaten van Pascale Naessens. Beeld Roos Mestdagh

Een klassieke croque is lekker en snel klaar, maar dat is de variant met kimchi ook. Hou je van pittig? Dan is deze croque echt iets voor jou: hij is romig en zacht dankzij de gesmolten mozzarella, maar krijgt een extra kick door de kimchi.

Kimchicroque. Beeld Joseph De Leo/The New York Times; Food Stylist: Monica Pierini

Lekker, zo’n salade geitenkaas of caesarsalade, maar wat dacht je van een salade met bramen en stilton? Combineer met verse vijgen, friseesla en pecanoten en werk af met peper, zout en bramenazijn. Ideaal voor vanavond én voor morgenmiddag.

Vanveldnaarvuur Beeld Heikki Verdurme

7. Om de week door te spoelen: watermelon mint fizz

Heb je na zo’n drukke eerste week nood aan een verzetje? Probeer deze watermelon mint fizz. Een cocktail op basis van watermeloen, limoensap, munt, cachaça, suiker en spuitwater die je heimwee naar de zomer een beetje verlicht.

Watermelon mint fizz. Beeld Tim Coppens