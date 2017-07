“Jullie gaan er toch geen zevengangenmenu doorjagen?”, had de woordvoerder van Anne De Paepe een week voor onze afspraak gevraagd. “De rector is wel een fijnproever, maar allesbehalve een veeleter.”

De rector van de UGent legt naast enige gastronomische terughoudendheid overigens ook een grote sportieve discipline aan de dag, zo vernemen we als ze een paar dagen later haar opwachting maakt in de tuin van Willem Hiele: ze gaat elke dinsdagmiddag plichtbewust baantjes trekken in een Gents bassin.