Raoul uit Kameroen: "Socrates helpt me het leven te aanvaarden"

Schijnt de zon, dan is het treinstation van Luik-Guillemins één grote, witte oase en kun je aankloppen bij Sint-Pieter. De enorme, golvende constructie van Calatrava breekt het licht in lange strepen, als zitten reizigers die wachten op de trein in een reuzen­volière.

Op de bovenste verdieping zit een man eenzaam op een bank. Hij heeft oortjes in, luistert naar muziek en staart naar zijn schoenen. Hij is in zichzelf gekeerd en tikt met de tip van de schoen op de grond, op het ritme van de drum. De man is één met het decor, zijn T-shirt gaat op in het felle, witte licht.