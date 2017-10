MNM-presentatrice Karolien Debecker: "Ik vind mijn rimpels erger dan mijn prothese"

De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Dertig directe vragen, evenzoveel openhartige antwoorden.

Vandaag: tv- en radiopresentatrice Karolien Debecker (38). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Zevenentwintig, en dat verbaast me een beetje. Ik voelde me altijd ouder dan mijn leeftijd, maar sinds m’n 27ste ben ik me 27 blijven voelen. (lacht) Ik kan de snelheid van het leven niet zo goed vatten.”

2. Wat vindt u uw belangrijkste eigenschap?

“De drang om mezelf uit te puren. Ik kan geen ruis verdragen, ook niet binnen mezelf. Als ik het gevoel heb dat er iets niet juist zit, wil ik dat onderzoeken. Dat is niet de gemakkelijkste weg. Ik denk veel na, sta veel stil bij de dingen. Maar ik heb geen keus.

"Als puber voelde ik me anders dan de anderen. Ik was ­aangetrokken tot meisjes en heb lang geworsteld met mijn seksualiteit. Ik kon me niet vinden in de traditionele genderrollen. Om aanvaard te worden, heb ik me heel hard moeten aanpassen aan de maatschappelijke normen en dat heeft zijn tol geëist. Ik ben toen zo ver van mezelf verwijderd geraakt, dat ik er ziek door ben geworden.

"Toen ik kanker kreeg, raakte ik nog meer op drift. Ik probeerde de ziekte weg te duwen, want ik was bezig met overleven. En toen kreeg ik opnieuw kanker. Mijn lichaam veranderde, ik was compleet de weg kwijt en belandde in een depressie. Ik leefde wel nog, maar was totaal niet de persoon die ik moest zijn en dat voelde zo donker en koud aan dat ik dat nooit meer wil meemaken.”

3. Wat is uw grootste passie?

“Stilte. Saaiweg op mijn kamer zitten, mijn krant lezen in een koffiebar, lange wandelingen maken in de natuur of schrijven. Ik heb dat evenwicht nodig om heel uitbundig en nieuwsgierig te kunnen zijn in mijn job. Het is nuttig om in de stilte te zitten. Alles sijpelt naar binnen, je komt tot inzichten, je kunt de dingen categoriseren en dat brengt wijsheid en rust.”

4. Wat beschouwt u als uw grootste prestatie?

“Dat ik er weer in geslaagd ben gelukkig te worden. En dat ik een prachtig kindje op de wereld heb gezet, ook al was het een traject van jaren, van fertiliteitskliniek naar fertiliteitskliniek, een weg vol angst en onzekerheid ook. Ons kindje is geboren na 29 weken, de eerste dagen waren heel kritiek, het is ons bijna ontglipt.



“Dat ik hier nog ben, zie ik niet als een prestatie. Wel dat ik hier nog ben in deze hoedanigheid, dat ik kan aanvaarden hoe ik uit de brand ben gekomen. Ik ben gelukkig niet verbitterd geraakt of verkrampt door angst. Door mijn ziekte heb ik tien jaar in angst geleefd, en dat hakt er wel in, maar ik slaag erin die angst nu onder controle te houden.”

'Ik zie geluk ook als de voorbode van een kantelmoment. Geluk duurt nooit lang'

5. Wat was het gelukkigste moment in uw leven?

“Een gelukkig moment vind ik tegelijk een beetje banaal omdat het zo vluchtig is. Ik zie geluk ook als de voorbode van een kantelmoment. Geluk duurt nooit lang. Onder elk geluk zit een donkere onderstroom, want je bent altijd wel met iets aan het worstelen. Ik beschouw het leven als een conjunctuur. Maar over het algemeen ben ik gewoon content en voel ik me een gelukzak.”

6. Welke kleine alledaagse gebeurtenis kan u blij maken?

“'s Morgens mijn zoontje wakker maken. Die glimlach, dat getrappel.”

7. Wat is uw grootste zwakte?