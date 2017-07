Jeroen Olyslaegers: "Je kunt de Vlaming niet begrijpen zonder zijn wrok"

Ze zouden hem mals kunnen noemen. Evenzeer kunnen we hem verwensen. Maar goed, de regen valt dus in Koksijde. “De weermannen kennen er niets van”, zegt de altijd glimlachende Shannah, gastvrouw bij Willem Hiele. “Dertig graden hadden ze voorspeld. En de hele dag zon.” Ach, zegt Jeroen Olyslaegers, straks wordt het vast beter. “Het is een voorspel.” Shannah lacht luidop deze keer.

Olyslaegers is geen man bij wie het ijs moet breken. Al van zodra hij bij ons in de auto zat om naar de kust te rijden, had hij zelf voor de dooi gezorgd.