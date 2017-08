Ronde Van Frankrijk Plus

Illustrator Judith Vanistendael: "Een tekenaar mág een beetje raar zijn"

Negen boeiende Belgen delen hun (buiten)verblijf in Frankrijk en hun verhalen met Rik Van Puymbroeck. Slot: illustrator Judith Vanistendael.

"Toen het woord hoogsensitief voorbijwandelde, wist ik: tekenen is iets voor mij", zegt Judith Vanistendael (43). We zitten in de tuin van het familiehuisje in Blond. Ooit was ze ‘de dochter van Geert van Istendael’, journalist en schrijver. Nu is hij steeds vaker ‘de vader van Judith’. Dat we voor haar komen? "Vindt hij geweldig."