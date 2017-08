Oh my EU Plus

Ideetje uit Malmö: "Misschien kan de islam Europa redden?"

Europa kampt met een identiteits­crisis, maar geldt dat ook voor de Erasmus-generatie? Journaliste Jana Antonissen (24) en fotografe Sanne De Wilde (30) zochten het uit. Aflevering 6 (slot): het Molenbeek van Zweden.

Betonnen woondozen en geradicaliseerde moslims bij de vleet: welkom in Rosengård, ‘het Molenbeek van Zweden’. Dat is het imago, sinds bekend werd dat de daar opgegroeide jihadi Osama Krayem betrokken was bij de aanslagen in Brussel. Wij trokken Malmö in, om te zien wat er van aan is.