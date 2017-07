Ronde van Frankrijk Plus

Hendrik Vos: "Ik heb nooit moeten vechten"

Negen bekende Belgen delen hun buitenverblijf in Frankrijk én hun verhalen met Rik Van Puymbroeck. Vandaag: politicoloog en wielrenner Hendrik Vos in de Provence.

Wie Mike was, weten we niet. Maar hij stierf en kreeg een gedenkkruis met zicht op de Ventoux. Hendrik Vos leest de spreuk: ‘Souris à la vie, la vie te souriras.’ In de Provence vindt de Gentse professor en Europa-expert dat niet zo moeilijk. ‘Alles is me in de schoot geworpen’, zegt hij. ‘Ik ben een geluksvogel.’ Ondanks het leven.