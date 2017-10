Filosoof Othman El Hammouchi: "De seksuele revolutie was een grote ramp"

Hij noemt zichzelf, net zoals Bart De Wever, conservatief op de wijze van Edmund Burke. Zijn betoog lijkt sterk op dat van conservatief rechts, maar zal daar wenk­brauwen doen fronsen. Maak kennis met Othman El Hammouchi, fan van John Rawls en Aristoteles, vriend van Etienne Vermeersch.

Etienne Vermeersch noemt hem ‘briljant’, en ja, daar valt iets voor te zeggen: Othman El Hammouchi is pas 18, maar hij praat over filosofie alsof hij al 30 jaar niets anders doet. Hij is ­zelfverzekerd, ad rem, verbluffend belezen, en hij geniet van het debat.

“Ik deins wel een beetje terug voor dat compliment van professor Vermeersch”, zegt hij. “Ik ben vooral blij dat hij mij een vriend noemt. We hebben een tijd gecorrespondeerd per mail, vooral over de filosofie van Kant en de vraag of de objecten waar de fysica het over heeft, zoals zwarte gaten, echt bestaan of alleen maar gepostuleerd worden. Bij een ­ontmoeting hadden we een lang gesprek over geschiedenis. Toen hij merkte dat ik gelovig ben, was hij zeer verbaasd. Dat iemand die volgens hem zo intelligent is, toch in God kan geloven, vond hij onbegrijpelijk. Heel grappig.”