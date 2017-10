David van Reybrouck: "We hebben nog vijf jaar om de democratie in Europa te repareren"

Aanhangers van populistische partijen zijn geen fascisten, maar als je ze lang genoeg zo noemt, kunnen ze het wel worden, zegt cultuurhistoricus David Van Reybrouck.

Duitsland was het enige buurland waar de Belgische schrijver en essayist David Van Reybrouck nog nooit had gewoond. Afgezien van Luxemburg, waarmee de aanraking zich beperkte tot de vluchtige consumptie van een bord spaghetti. Aan die toestand kwam een einde toen hij zich vorig jaar, in het kader van een artistiek uitwisselingsprogramma, in Berlijn vestigde. Net terug in Brussel, ziet hij terug op een vruchtbaar verblijf in een stad die hem beviel.

Maar het Berlijnse intermezzo heeft hem ook enigszins ontmoedigd. Hij was getuige van de opkomst van de Alternative für Deutschland en van de rituele verkettering die de AfD-aanhangers ten deel viel. Die riep beklemmende associaties op met het onthaal van het rechts-populisme in Vlaanderen in de jaren negentig van de vorige eeuw en in Nederland in de jaren na de eeuwwisseling.