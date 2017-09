Dubbelinterview Plus

Chokri Ben Chikha en Rachida Lamrabet: "De Vlaams Belang-taal is mainstream geworden"

De ene is, na een kunstproject over een vrouw met een nikab, ontslagen als juriste bij Unia. De andere is een gevierd theatermaker. Beiden, Rachida Lamrabet en Chokri Ben Chikha, schreven een vlammend boek over ‘wij’ en ‘zij’ in Vlaanderen. ‘Ik kan het woord identiteit niet meer horen.’