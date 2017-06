Bestsellerauteur Jo Nesbø: "Het grootste deel van de dag denk ik dat ik de beste ben"

De reservatie in het restaurant in Oslo is door ons gemaakt, onder zijn naam. Met een naam als Nesbø kom je in Noorwegen dan ook verder dan met pakweg Reymen of Temmerman.

Dat bewijst ook de kok, die verheugd vraagt of Nesbø het restaurant zelf gekozen heeft. De hoop in zijn ogen is te groot om te fnuiken, dus een bevestigend antwoord is op zijn plaats. Ook al was het de keuze van Nesbø’s agent. Een interview tijdens een diner, want een mens kan maar zichzelf zijn met een indigestie en sla tussen zijn tanden.